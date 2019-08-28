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Зеленский добился рекордного за историю Украины доверия граждан

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% граждан, о чем свидетельствует опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Медовый месяц" Зеленского продолжается. Новоизбранный президент Владимир Зеленский сейчас имеет доверие 70% граждан. Ни один президент в истории Украины такого доверия не имел, у Ющенко был за 50%... Это наивысший результат", - сказала директор Фонда Ирина Бекешкина на презентации опроса в среду в Киеве.

По ее словам, согласно исследованию, позитивный баланс среди политических лидеров имеют члены команды Зеленского - Дмитрий Разумков - у которого баланс доверия +25, Андрей Богдан тоже имеет +5.

"Что касается других лидеров политических сил, которые вошли в состав Верховной рады, то у них баланс доверия-недоверия (на сколько недоверие превышает доверие - ИФ) - негативный. Даже у Святослава Вакарчука минус 25. Юрий Бойко - минус 35, Юлия Тимошенко - минус 63 и Петр Порошенко - минус 72", - отметила Бекешкина.

Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины было проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Киевом.

Всего было опрошено 2040 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украина Владимир Зеленский

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