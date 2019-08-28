Зеленский добился рекордного за историю Украины доверия граждан

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% граждан, о чем свидетельствует опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Медовый месяц" Зеленского продолжается. Новоизбранный президент Владимир Зеленский сейчас имеет доверие 70% граждан. Ни один президент в истории Украины такого доверия не имел, у Ющенко был за 50%... Это наивысший результат", - сказала директор Фонда Ирина Бекешкина на презентации опроса в среду в Киеве.

По ее словам, согласно исследованию, позитивный баланс среди политических лидеров имеют члены команды Зеленского - Дмитрий Разумков - у которого баланс доверия +25, Андрей Богдан тоже имеет +5.

"Что касается других лидеров политических сил, которые вошли в состав Верховной рады, то у них баланс доверия-недоверия (на сколько недоверие превышает доверие - ИФ) - негативный. Даже у Святослава Вакарчука минус 25. Юрий Бойко - минус 35, Юлия Тимошенко - минус 63 и Петр Порошенко - минус 72", - отметила Бекешкина.