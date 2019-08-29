Спикером Верховной рады стал депутат от "Слуги народа" Дмитрий Разумков

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Председателем Верховной рады Украины избран председатель президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. За него на первом пленарном заседании нового созыва проголосовали 382 народных депутата.

Против него проголосовали 26 депутатов фракции "Европейская солидарность" (новое название партии "Блок Петра Порошенко",

Разумкову 35 лет, у него два высших образования - экономическое и юридическое, с 2006 года он занимался политтехнологиями и политическим консультированием. Сейчас он руководит собственной консалтинговой компанией Ukrainian Consulting Grouр.

С 2006 по 2010 года он состоял в "Партии регионов", которую покинул после избрания Виктора Януковича президентом. Затем он сотрудничал с бывшим вице-премьером и предпринимателем Сергеем Тигипко. На президентских выборах 2019 года он был одним из руководителей избирательного штаба Владимира Зеленского. На парламентских выборах он возглавил избирательный список партии "Слуга народа".

В первый день работы Рады нового созыва правительство Украины сложило полномочия.

Зеленский внес в Раду кандидатуры замглавы офиса президента Алексея Гончарука на пост премьер-министра, дипломата Владимира Пристайко - на пост министра иностранных дел, Руслана Рябошапки - на пост генпрокурора Украины. Во главе МВД он предложил оставить Арсена Авакова.