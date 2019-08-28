Казной Ватикана впервые будет заведовать не итальянец

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Литовец, ватиканский дипломат, монсеньор Роландас Макрицкас назначен директором администрации Государственного секретариата Святого Престола, сообщил в среду телеканал LRT.

Этот пост считается особо важным потому, что секретариат курирует экономическую и административную политику Ватикана, его казну. LRT сообщил, что впервые директором администрации назначен не итальянец.

Макрицкас подтвердил LRT, что приступит к выполнению обязанностей 10 сентября.

Ранее он работал в апостольской нунции в Вашингтоне, в представительстве Ватикана в США. Последние два года он провел в апостольской нунции в Габоне и в Демократической Республике Конго.