Посольство Ватикана назвало слухами публикации о визите папы в Россию 9 мая

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В апостольской нунциатуре в РФ опровергли появившуюся в интернете информацию о планах папы римского Франциска приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в следующем году.

"До апостольской нунциатуры в Российской Федерации не доходило подобных слухов", - сказали "Интерфаксу" в четверг в секретариате нунция.

В июне в Конференции католических епископов России (ККЕР) призывали оставаться реалистами относительно возможности приезда в Москву папы римского.

"Реальная ситуация такова, что есть много препятствий в межхристианском диалоге, несмотря на все достижения, свидетелями которых мы становимся", - сказал тогда журналистам генсек ККЕР священник Игорь Ковалевский.

4 июля президент России Владимир Путин в третий раз встретился в Ватикане с папой римским.