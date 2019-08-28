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Крымчанина приговорили к десяти годам колонии за участие в добровольческом батальоне на Украине

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Кировский суд Крыма приговорил 22-летнего Дилявера Гафарова к десяти годам колонии строгого режима за участие в деятельности крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана в Херсонской области на Украине. Об этом сообщило управление ФСБ по Крыму.

Гафарова признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании с февраля 2016 года по июль 2017 года.

По версии следствия, за этот период он администрировал страницу батальона во "ВКонтакте", участвовал в строительстве заграждений вблизи российско-украинской границы, досматривал автомобили, пересекающие границу. Также он прошел курсы стрелково-огневой и рукопашной подготовки. В феврале 2018 года он вернулся в Крым, но не сообщил в правоохранительные органы об участии в НВФ и добровольном выходе из него.

30 октября 2018 года Гафарова задержали и вменили участие в незаконном вооруженном формировании.

Организатором батальона имени Челебиджихана считается бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов, перебравшийся на Украину. Он был одним из организаторов продовольственной и энергетической блокад Крыма. В России он объявлен в розыск по уголовному делу.

Крым Ленур Ислямов Херсонская область ФСБ Украина Дилявер Гафаров

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