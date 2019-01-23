ФСБ задержала жителя Крыма за участие в крымско-татарском батальоне

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Крыму завели уголовное дело на местного жителя, которого подозревают в участии в незаконном крымско-татарском батальоне, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ в среду.

"Задержан житель Республики Крым, 1994 года рождения, подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании "батальон имени Номана Челебиджихана", - говорится в пресс-релизе.

По данным ФСБ, крымчанин в 2016 году вступил в ряды "батальона" и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием. "В его обязанности входило осуществление личной охраны командира НВФ - Ленура Ислямова и выполнение поставленных им задач", - добавили в ведомстве.

Ранее в среду ФСБ сообщила об обысках у предполагаемых участниками НВФ.

Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана действует в приграничных районах Херсонской области Украины. Его организатором считается Ленур Ислямов, который в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, а затем бежал на Украину.

Ислямов является одним из организаторов продовольственной и энергетической блокад Крыма. В России в отношении него возбуждено уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск.