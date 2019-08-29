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Режим ЧП объявлен во Флориде в связи с приближением урагана "Дориан"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайного положения введен в штате Флорида в связи с надвигающимся ураганом "Дориан", сообщает пресс-служба посольства России в США в твиттере.

"Жителям рекомендовано иметь недельный запас продуктов и воды. Население восточного побережья призвали внимательно следить за новостями - направление шторма не определено", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп заявил, что штат Флорида может рассчитывать на поддержку федерального правительства, сообщил сенатор штата Рон Десантис в своем твиттере.

"Сегодня вечером уточнил информацию об урагане "Дориан" с президентом Трампом, он заверил меня, что Флорида будет обеспечена всей необходимой поддержкой федерального правительства по время подготовки жителей к урагану", - написал он.

США Флорида ураган Дориан

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