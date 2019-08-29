Режим ЧП объявлен во Флориде в связи с приближением урагана "Дориан"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайного положения введен в штате Флорида в связи с надвигающимся ураганом "Дориан", сообщает пресс-служба посольства России в США в твиттере.

"Жителям рекомендовано иметь недельный запас продуктов и воды. Население восточного побережья призвали внимательно следить за новостями - направление шторма не определено", - говорится в сообщении.

😱The projected path of #Dorian is horrifically bad, no matter the model used.pic.twitter.com/32TZqvx2Ck — Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) August 29, 2019

Puerto Rico was spared from #HurricaneDorian - here is our final report from the island. We are headed for Florida. So is Dorian.

Until next time, Puerto Rico 🙏🏻 pic.twitter.com/oXIm4cbzUc — David Begnaud (@DavidBegnaud) August 28, 2019 ​

Президент США Дональд Трамп заявил, что штат Флорида может рассчитывать на поддержку федерального правительства, сообщил сенатор штата Рон Десантис в своем твиттере.

"Сегодня вечером уточнил информацию об урагане "Дориан" с президентом Трампом, он заверил меня, что Флорида будет обеспечена всей необходимой поддержкой федерального правительства по время подготовки жителей к урагану", - написал он.