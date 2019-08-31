Надвигающийся на США ураган "Дориан" усилился до четвертой категории

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.

В ведомстве предупредили, что ураган представляет "значительную угрозу" для северо-западных Багамских островов и Флориды. Как отмечается, скорость ветра достигает 130 миль в час (209 км/ч).

Ожидается, что в выходные ураган достигнет Багамских островов, а в понедельник "Дориан" обрушится на Флориду.

NBC News отмечает, что из-за шторма на северо-западе Багамских островов может выпасть 10-15 дюймов осадков (25-38 см) дождя, в некоторых местах до 20 дюймов (50 см).

Премьер-министр Багамских Островов Хьюберт Миннис в твиттере сообщил, что объявил экстренную эвакуацию для жителей ряда населенных пунктов. "Те, кто отказывается эвакуироваться, подвергают себя большой опасности из-за очень мощного и потенциально опасного для жизни урагана, который принесет опасные, сильные и высокие штормовые волны", - написал он.

Во Флориде из-за приближения урагана объявлен режим ЧП.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит возможность эвакуации в воскресенье, 1 сентября, на встрече с представителями Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Также он отметил, что его резиденция Мар-о-Лаго, расположенная во Флориде, является мишенью для "Дориана".

Кроме того, ранее Трамп отменил запланированный на конец этой недели визит в Польшу в связи с приближением к США урагана "Дориан".