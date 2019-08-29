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Пакистан провел пуск баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Пакистане военные объявили об успешных испытаниях баллистической ракеты "Газнави" класса земля-земля, способной нести ядерную боеголовку. Об этом сообщил пресс-секретарь вооруженных сил страны Асиф Гафур и выложил видеозапись пуска в твиттере.

Он уточнил, что "Газнави" способна доставлять различные типы боеголовок на расстояние до 290 километров.

Ракета "Газнави" (известная также как "Хатф III") рассчитана на доставку в том числе ядерных боеголовок весом до 700 кг. Ее разработкой занимался Комплекс национального развития Пакистана (National Development Complex).

Испытания прошли на фоне недавнего обострения отношений между Индией и Пакистаном. Ранее в августе Дели решил лишить штат Джамму и Кашмир специального статуса и ввело на его территории прямое управление. Исламабад раскритиковал это решение, увидев в нем угрозу этнических и религиозных чисток. Власти Пакистана понизили статус дипломатически отношений с Индией, запретили взаимную торговлю и прервали железнодорожное и автобусное сообщение с Индией.

Пакистан Газнави Индия Кашмир

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