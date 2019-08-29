Пакистан провел пуск баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Пакистане военные объявили об успешных испытаниях баллистической ракеты "Газнави" класса земля-земля, способной нести ядерную боеголовку. Об этом сообщил пресс-секретарь вооруженных сил страны Асиф Гафур и выложил видеозапись пуска в твиттере.

Он уточнил, что "Газнави" способна доставлять различные типы боеголовок на расстояние до 290 километров.

Pakistan successfully carried out night training launch of surface to surface ballistic missile Ghaznavi, capable of delivering multiple types of warheads upto 290 KMs. CJCSC & Services Chiefs congrat team. President & PM conveyed appreciation to team & congrats to the nation. pic.twitter.com/hmoUKRPWev — DG ISPR (@OfficialDGISPR) August 29, 2019

Ракета "Газнави" (известная также как "Хатф III") рассчитана на доставку в том числе ядерных боеголовок весом до 700 кг. Ее разработкой занимался Комплекс национального развития Пакистана (National Development Complex).

Испытания прошли на фоне недавнего обострения отношений между Индией и Пакистаном. Ранее в августе Дели решил лишить штат Джамму и Кашмир специального статуса и ввело на его территории прямое управление. Исламабад раскритиковал это решение, увидев в нем угрозу этнических и религиозных чисток. Власти Пакистана понизили статус дипломатически отношений с Индией, запретили взаимную торговлю и прервали железнодорожное и автобусное сообщение с Индией.