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Пакистан запросил срочную встречу СБ ООН из-за ситуации с Кашмиром

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Пакистан запросил проведение срочного заседания в Совете Безопасности ООН из-за решения Индии лишить штат Джамму и Кашмир специального статуса, сообщило агентство Associated Press.

В письме МИД Пакистана, направленном в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши раскритиковал "недавние агрессивные действия" властей Индии, заявив, что они "преднамеренно подрывают признанный международным сообществом спорный статус Джамму и Кашмира".

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Письмо главы МИД Пакистана имеется в распоряжении агентства. В нем он также обвиняет Индию в реализации "расистской идеологии", нацеленной на то, чтобы превратить Кашмир в территорию индийского большинства.

По мнению Исламабада, нынешняя ситуация приведет к геноциду мусульманского большинства и этническим чисткам.

По словам главы МИД Польши, председательствующей в этом месяце в Совбезе ООН, Яцека Чапутовича, его члены обсудят письмо МИД Пакистана. Он отметил, что "натянутые отношения между Индией и Пакистаном негативно повлияют на весь регион".

В августе отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной. Также власти Пакистана ранее на этой неделе прекратили железнодорожное и автобусное сообщение с Индией

В свою очередь премьер-министр страны Нарендра Моди заявил в минувший четверг, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Пакистан ООН Кашмир Джамму

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