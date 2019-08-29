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Петиция против приостановки работы парламента Великобритании набрала 1,2 млн подписей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Интернет-петиция против объявленной приостановки работы парламента Великобритании набрала к четвергу более 1,2 млн голосов.

Петиция была инициирована экспертом в сфере отношений с ЕС и противником Brexit Марком Джонстоном во вторник, за день до того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к королеве с прошением приостановить работу парламента.

В среду сообщалось, что петиция, размещенная на сайте парламента в разделе петиций, получает в среднем около 100 тыс. голосов в час.

"Парламент не должен приостанавливать работу или распускаться до того момента, пока действие статьи 50-й (Лиссабонского договора - ИФ) не будет достаточно продлено или пока не будет решено отказаться от намерения Великобритании выйти из ЕС", - говорится в описании петиции.

Согласно данным голосования, активнее всего подписывают петицию в Лондоне, Оксфорде и Кембридже.

По данным британским СМИ, тысячи людей собрались около здания парламента в среду вечером на акцию протеста против решения Джонсона.

Накануне королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную Джонсоном приостановку деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.

Таким образом, 3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода страны из ЕС будет оставаться всего 2,5 недели.

Британские СМИ отмечают, что таким образом у парламентариев практически не будет времени, чтобы попробовать помешать Джонсону вывести Великобританию из Евросоюза без соглашения 31 октября, например, приняв соответствующий закон.

Великобритания

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