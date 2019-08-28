Елизавета II по просьбе Джонсона приостановила работу парламента

Королева Елизавета II Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную премьером Борисом Джонсоном приостановку деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.

В заявлении канцелярии королевы, опубликованном местными СМИ, говорится, что перерыв в работе парламента начнется не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября - и продлится до 14 октября.

Таким образом, 3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Великобритании из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели.

На 14 октября запланировано открытие новой сессии парламента. Она откроется "Речью Королевы", традиционной церемонией, когда королева зачитывает текст правительства о его основных приоритетах на грядущий год. Еще через несколько дней запланирована встреча Совета ЕС - на 17-18 октября.

Британские СМИ указывают, что в при таком развитии событий у парламентариев практически не будет времени, чтобы попробовать помешать Джонсону вывести страну из ЕС без соглашения 31 октября, например, приняв соответствующий закон

Ранее источники телеканала Sky News говорили, что приостановка работы парламента поможет премьеру реализовать его внутриполитическую повестку.

Великобритания готовится выйти из ЕС 31 октября 2019 года, однако парламент страны так и не принял сделку о Brexit, согласованную с Брюсселем предшественницей Джонсона Терезой Мэй. Нынешний глава правительства Великобритании готов внести в сделку изменения, чтобы провести ее через парламент, однако Брюссель уже не единожды заявлял, что не будет заново вести переговоры по пунктам, которые не устраивают британцев.