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Американца заподозрили в убийстве жены с помощью начиненной героином каши

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Жителя американского штата Мичиган обвинили в убийстве супруги спустя почти пять лет после смерти женщины. По версии следствия, Джейсон Харрис подсыпал своей жене Кристине Харрис героин в еду. Об этом сообщает New York Post.

Во вторник, 27 августа, Харрису предъявили обвинения в убийстве первой степени, подстрекательстве к убийству, а также в использовании наркотиков, приведшем к смерти человека. Прокурор округа Джинеси Дэвид Лейтон заявил, что обвиняемый, по предварительным данным, подмешал героин своей жене в кашу, после употребления которой она скончалась. Харрис вину не признает.

Кристина Харрис скончалась в сентябре 2014 года. Первоначально судмедэксперты пришли к выводу, что женщина умерла от передозировки наркотиков. Однако родные покойной обратились в полицию, заявив, что считают смерть Кристины Харрис подозрительной, так как она никогда не употребляла наркотики. После этого правоохранительные органы начали расследование, продлившееся почти пять лет.

В ходе расследования полицейские, в частности, установили, что Джейсон Харрис говорил на работе о том, что хочет расстаться со своей женой, но проходить через процедуру развода не желает. Поэтому он предложил пять тысяч долларов одному из своих коллег за убийство Кристины. До этого он также пытался нанять киллера, но тот был схвачен полицией.

Следователи также узнали, что Кристина Харрис подозревала, что ее муж хочет избавиться от нее. "Она сказала подруге, что если с ней что-то случится, нужно будет проверить Джейсона", - заявил прокурор Лейтон.

Мичиган США Джейсон Харрис

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