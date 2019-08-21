Депутат горсобрания в Челябинской области стал подозреваемым в убийстве жены

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении депутата собрания Локомотивного городского округа в Челябинской области, которого подозревают в убийстве.

В региональном СК уточнили, что, по версии следствия, мужчина убил собственную жену: в ночь на 21 августа он во время ссоры с супругой дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. От полученных ранений женщина скончалась.

Подозреваемый задержан

По информации местных СМИ, депутат является главным врачом областной больницы в поселке Локомотивный. Отмечается, что причиной ссоры стала предполагаемая измена супруги.