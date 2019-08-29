Главой МИД Украины стал Вадим Пристайко

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Верховная Рада по представлению презмдента Украины Владимира Зеленского проголосовала за назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины.

За назначение Пристайко главой украинского внешнеполитического ведомства в четверг вечером проголосовали 310 народных депутатов.передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина",

Министр обороны, министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента Украины, другие члены правительства назначаются парламентом по представлению премьер-министра.

Вадим Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Одесской области. В 1994 году окончил Киевский политехнический институт, в 1998-м - Украинскую академию внешней торговли. В 1993-1994 гг. был соучредителем информационной компании "Электронные вести". В 1994-1997 гг. - главный экономист, начальник отдела, заместитель начальника Управления торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических связей и торговли Украины. В 1997- 2000 гг. - заместитель заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления МИД. В 200-2001 гг. - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

В 2001 - 2002 гг. был главным консультантом Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины. В 2002-2006 гг. - советником по политическим вопросам, временным поверенным по делам Украины в Канаде.

В 2007 - 2009 годах - заместитель директора департамента НАТО, в 2009-2012 гг. - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США. В 2012-2014 гг. - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде. В 2014-2017 гг. - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель главы МИДа. С 2017 года назначен главой миссии Украины при НАТО.

В мае 2019 года Пристайко был назначен на пост заместителя администрации президента Украины.

Интеграция в ЕС и НАТО

Назначенный Верховной Радой на пост министра иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что курс Украины в ЕС И НАТО остается без изменений.

"Внешнеполитические приоритеты, оглашенные президентом Зеленским, остаются без изменений - ЕС и НАТО. Тут все достаточно понятно, есть домашняя работа, которую необходимо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной протянутой руки, а точнее - одного политического решения", - сказал он, выступая в четверг в парламенте.

Мир в Донбассе

При этом Пристайко нацелен в течение полугода значительно продвинуться в разрешении конфликта на Донбассе.

"Как вы знаете, президент предложил ряд компромиссных шагов, в первую очередь, направленных на восстановление связей с нашим собственным народом, который оказался за линией соприкосновения. Ценой значительных усилий был перезапущен процесс обмена пленными, восстанавливается сообщение в Станице Луганской, восстанавливаем инфраструктуру и обеспечиваем социальные выплаты, ведется работа по созданию системы эффективного информационного сопротивления. Хочу верить, что эти шаги при поддержке международного сообщества дадут возможность открыть новую страницу мирного процесса", - сказал он.

Пристайко отметил, что если мирный процесс будет продвигаться, то Украина будет думать над следующими шагами.

"Над модальностью возвращения людей к мирной жизни, проведения выборов, амнистии, снятием торговых ограничений, восстановлением контроля над нашими границами. Сейчас не так важно, как мы это будем делать: или путем привлечения миротворческих миссий или путем выполнения "Минска". Критически важно другое - у нас на это полгода. Я нацеливаю дипломатическую службу на этот полугодичный срок", - подчеркнул он.