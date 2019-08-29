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Рада утвердила предложенный премьером Гончаруком состав правительства

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового кабинета министров Украины, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

За такое решение на заседании в четверг вечером проголосовал 281 нардеп, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

В новое правительство вошли:

Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;

Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова - министр финансов Украины;

Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;

Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;

Анна Новосад - министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;

Денис Малюська - министр юстиции Украины

Оксана Коляда (Гаврилюк) - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет - министр кабинета министров Украины;

Ранее по представлению президента Украины Владимира Зеленского парламент также назначил Вадима Пристайко министром иностранных дел, а Андрей Загороднюка - министром обороны Украины.

В новом кабмине произошло объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодежспорта.

Украина

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