Рада одобрила увольнение Луценко с должности генпрокурора Украины

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины дала согласие на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора страны по представлению украинского президента Владимира Зеленского.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", представление Зеленского на увольнение Луценко с должности генпрокурора на заседании в четверг вечером поддержали 317 народных депутатов.

Ранее в четверг, 29 августа, Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.