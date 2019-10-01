Экс-генпрокурор Украины стал фигурантом дела о незаконном игорном бизнесе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство по заявлению главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором страны Юрием Луценко. Об этом "Интерфаксу" сообщили во вторник в пресс-службе госбюро.

В своем заявлении Арахамия отмечает, что Луценко, возможно, в сговоре с бывшими народными депутатами и другими лицами, содействовал незаконному игорному бизнесу.

Производство открыто по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса.