Поиск

Экс-генпрокурор Украины стал фигурантом дела о незаконном игорном бизнесе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство по заявлению главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором страны Юрием Луценко. Об этом "Интерфаксу" сообщили во вторник в пресс-службе госбюро.

В своем заявлении Арахамия отмечает, что Луценко, возможно, в сговоре с бывшими народными депутатами и другими лицами, содействовал незаконному игорному бизнесу.

Производство открыто по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса.

Украина Юрий Луценко Генпрокуратура Украины

Новости по теме

Новости

В Финляндии при нападении в училище один человек погиб и десять пострадали

Протесты в Гонконге

Полиция Гонконга впервые выстрелила в протестующего из боевого оружия

Полиция Гонконга впервые выстрелила в протестующего из боевого оружия

В Нидерландах фермеры на тракторах устроили акцию в защиту своей репутации

В Нидерландах фермеры на тракторах устроили акцию в защиту своей репутации

Китай на параде показал новейшие ракеты

Китай на параде показал новейшие ракеты

РФ подтвердила отсутствие планов размещения военной базы в Белоруссии

Протесты в Гонконге

Тысячи гонконгцев вышли протестовать в День образования КНР, несмотря на запрет

Что случилось этой ночью: вторник, 1 октября

Конгресс Перу отстранил от власти президента страны

Конгресс Перу отстранил от власти президента страны

США отказали в визе кубинскому министру, приехавшему на международный форум

Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');