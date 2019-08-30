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Рада в первом чтении одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Депутаты Верховной рады Украины предварительно (в первом чтении) одобрили проект закона, который предлагает отмену депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на пленарном заседании первой сессии Верховной рады 9-го созыва в ночь на пятницу за проект закона проголосовали 363 народных депутатов, 1 - воздержался, против - 0.

На следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Законопроектом предлагается исключить норму, в соответствии с которой народные депутаты не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

Украина Верховная рада

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