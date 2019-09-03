Рада окончательно одобрила лишение депутатов неприкосновенности

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины проголосовала за окончательное одобрение законопроекта о внесении изменений в ст.80 Конституции страны, который предусматривает лишение народных депутатов неприкосновенности с 2020 года.

Как передает корреспондент "Интерфакса", за такое решение выступили 373 парламентария на пленарном заседании Рады во вторник, 3 сентября. Для окончательного одобрения конституционных изменений, согласно процедуре, необходимо было минимум 300 голосов.

Данный законопроект исключает из статьи 80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также то, что им гарантируется неприкосновенность.

В этой статье останется лишь норма о том, что парламентарии не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Верховная Рада 9-го созыва на первой сессии в ночь на 30 августа предварительно одобрила проект закона о лишении нардепов неприкосновенности.