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Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета Тельмана Исмаилова

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для погашения долгов, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

По данным газеты, для этого 19 августа в суд обратились представили БМ-банка, сейчас принадлежащего ВТБ, о наложении ареста. Суд удовлетворил ходатайство через два дня.

Данных о сумме размещенных Исмаиловым денег пока нет, "Ъ" предполагает, что они появятся в сентябре.

Ранее у миллиардера конфисковали недвижимость в Москве, под обеспечительными мерами находится черногорское казино его сына.

Исмаилов подозревается в мошенничестве, связанном с арестом имущества должника, фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам, а также в разбазаривании активов. Максимальное наказание по самой тяжкой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

В заявлении БМ-Банка (принадлежит ВТБ - ИФ) сообщалось, что с сентября 2012 по февраль 2014 он выдал три кредита входящим в группу АСТ, принадлежащей бизнесмену, предприятиям ООО "Руслайн 2000" и Tropicano Finance B.V. на общую сумму более 230 млн долларов, по которым предприниматель выступил поручителем. Позже компании прекратили их обслуживание, сейчас долг с учетом пени и штрафов составляет около 15 млрд рублей. Исмаилов признан банкротом, а его имущество должны выставить на торги.

Тельман Исмаилов Швейцария

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