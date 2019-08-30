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Сильное землетрясение зафиксировано у западного побережья США

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории Тихого океана у побережья штата Орегон в 385 км западнее города Корваллис, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 18:08 мск в четверг землетрясения имел координаты 43.72 градуса северной широты и 127.96 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

По данным Геологической службы США, землетрясение имело магнитуду 6,3. Его эпицентр имел координаты 43.57 градуса северной широты и 127.87 градуса западной долготы.

США

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