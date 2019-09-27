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Разрушительное землетрясение произошло у побережья Чили

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Тихом океане у побережья Чили в 18 км северо-западнее города Кокимбо в центральной части страны, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Служба зафиксировала землетрясение в 23:31 по Москве в четверг.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

По оценке Геологической службы США, землетрясение имело магнитуду 5,4.

Ранее в этом районе регистрировались землетрясения аналогичной силы.

Чили

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