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Самолет с освобожденными украинцами приземлится в пять утра в Киеве

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Самолет с освобожденными украинцами рано утром в пятницу должен прилететь в Киев, сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"В 5 утра самолет с освобожденными украинцами, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными.

"Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!", - говорится в сообщении на странице Рябошапки в фейсбуке.

В ходе первого телефонного разговора между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, состоявшегося по инициативе украинской стороны 12 июля, лидеры России и Украины обсуждали ситуацию в Донбассе и обмен пленными, перспективы переговоров в нормандском формате.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им.

В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34.

Украина Россия

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