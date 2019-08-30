В СБУ опровергли сообщения об обмене заключенными с Россией 30 августа

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Обмен удерживаемых Москвой и Киевом лиц в пятницу, 30 августа, не произойдет. Об этом сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в Службе безопасности Украины (СБУ).

"Дата обмена неизвестна. Не сегодня - это точно", - заявил собеседник агентства.

Ранее 30 августа информированный источник в Москве сообщил "Интерфаксу", что обмен удерживаемыми в России и на Украине лицами начнется через некоторое время, после оформления всех необходимых документов. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в фейсбуке, что "сложные" переговоры об обмене все еще продолжаются.

Кроме того, в офисе президента Украины также заявили, что процесс подготовки к обмену продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности.

Ранее утром 30 августа новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка написал в фейсбуке, что обмен пленными начался и что "моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой". Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с освобожденными украинцами должен приземлиться в Киеве в пять утра.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им.

В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34.