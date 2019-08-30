Ученые заявили об ухудшении состояния Большого Барьерного рифа

Кораллы на острове Кеппел, Большой барьерный риф. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Агентство, ведущее контроль над морским парком на австралийском Большом Барьерном рифе, опубликовало доклад, в котором говорится об ухудшении состояния кораллов: теперь оно оценивается не как "плохое", а как "очень плохое", сообщило в пятницу агентство Associated Press.

"Рост негативного воздействия на протяжении длительного времени на постоянно расширяющейся территории снижает способность экосистемы на восстановление после разрушений, - сообщил председатель агентства Ян Пойнер. - Общие перспективы Большого Барьерного рифа очень плохие".

В докладе говорится, что самой большой угрозой для рифа остается изменение климата. Министр окружающей среды Австралии Сьюсан Лей отметила, что состояние рифа ухудшается из-за ущерба, нанесенного штормами, повышением температуры океана и обесцвечиванием кораллов на протяжении нескольких лет. Также опасность представляют терновые венцы - морские звезды, которые питаются полипами рифообразующих кораллов.

Опубликованный доклад стал третьим за последние десять лет.

Большой Барьерный риф, занесенный в список всемирного наследия, будет реклассифицирован ЮНЕСКО в следующем году в категории "находящийся под угрозой".