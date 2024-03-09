Большой Барьерный риф пострадал от пятого массового обесцвечивания за восемь лет

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - На Большом Барьерном рифе в Австралии наблюдается массовое обесцвечивание кораллов из-за жары, подтвердило правительство страны в пятницу, сообщает NBC.

Ученые из Австралийского института морских наук заявили, что это пятое массовое обесцвечивание Большого Барьерного рифа с 2016 года.

Обесцвечивание представляет собой серьезную угрозу здоровью коралловых рифов во всем мире. Оно происходит в результате аномальных условий, например, когда температура океана необычно высокая или низкая, или когда вода в океане более кислая, чем обычно. В ответ кораллы выбрасывают крошечные фотосинтезирующие водоросли, в результате чего обычно красочные морские беспозвоночные становятся белыми.

Отбеливание не обязательно убивает кораллы, но этот процесс делает рифы более восприимчивыми к болезням. Кораллы могут восстановиться после широкомасштабного обесцвечивания, но, как говорят ученые, когда оно происходит часто, рифам труднее прийти в норму.

Исследования показали, что изменение климата приводит к повышению температуры океана по всему миру, что приводит к более частому обесцвечиванию кораллов.

Первое зарегистрированное обесцвечивание на Большом Барьерном рифе произошло в 1998 году, второе наблюдалось в 2002 году. После 14-летнего перерыва четыре других произошли в тесной последовательности: в 2016, 2017, 2020 и 2022 годах.

По данным Австралийского института морских наук, до этих событий за 500-летнюю историю учета кораллов Большого Барьерного рифа не было других свидетельств широкомасштабного обесцвечивания.