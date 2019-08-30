Зеленский предложил сократить на треть число депутатов Рады

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский предлагает уменьшить конституционный состав Верховной рады Украины до трехсот народных депутатов, в то время как по закону их должно быть 450. Он также считает необходимым ввести пропорциональную избирательную систему.

Это предусмотрено внесенным им законопроектом о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины, который определен президентом как неотложный.

В статье 76 предлагается закрепить, что в Верховной раде насчитывается триста депутатов, которые избираются на пять лет. При этом из статьи предложено убрать формулировку: "которые избираются на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования".

"Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины ("может быть избран гражданин Украины" в текущей редакции - ИФ), который на день выборов достиг возраста 21 года, имеет право голоса, постоянно проживает на Украине не менее пяти лет и владеет государственным языком ("и проживает в Украине в течение последних пяти лет" в нынешней редакции Конституции - ИФ)", - предлагается прописать в Основном законе.

Не может быть народным депутатом Украины (сейчас "избранным в Верховную раду Украины" - ИФ) гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке.

В статье 77 Конституции предлагается закрепить, что Верховная рада избирается по пропорциональной системе. При этом остается формулировка, что порядок проведения выборов народных депутатов устанавливается законом.