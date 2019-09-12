Поиск

Украинские депутаты решили наказывать себя за прогулы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины приняла за основу законопроект о лишении права народных депутатов на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин заседаний парламента.

Как передает корреспондент "Интерфакса", законопроект №1035-2 в первом чтении поддержали 288 народных депутатов на пленарном заседании Рады в четверг.

Документом предлагают лишать материальных компенсаций на выполнение депутатских полномочий, если народный депутат на протяжении календарного месяца в течение одной очередной сессии без уважительных причин пропустил более трети пленарных заседаний или более половины заседаний комитета, в состав которого он входит.

Решение о прекращении выплат будет принимать регламентный комитет на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений об учете рабочего времени нардепов, поданных аппаратом Рады.

Сейчас для регистрации народного депутата через электронную систему достаточно, чтобы его карточка находилась в слоте. Если изменения будут утверждены, помимо вставленной карты, народному депутату придется нажать кнопку "ЗА", чтобы быть зарегистрированным на пленарном заседании.

Законопроект предусматривает, что основанием для начисления выплат нардепу за участие в пленарных заседаниях будет не письменная регистрация, как это происходит сейчас, а регистрация с помощью электронной системы.

Верховная рада Украины

Новости по теме

Новости

В США согласовали параметры расследования, нацеленного на импичмент Трампа

Саудовская принцесса осуждена во Франции за приказ избить человека

Google заплатит около 1 млрд евро для урегулирования претензий Франции

Апелляционный орган ВТО подтвердил победу РФ в споре с Украиной по нитрату аммония

Неизвестный повредил машины в российском торгпредстве в Лондоне

Больше половины жителей Северной Ирландии поддержали идею объединения с Ирландией

ЕЦБ снизил ставку по депозитам до минус 0,5%

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции
Агент ЦРУ в Кремле

МИД РФ не исключил новых шпионских скандалов в США, подобных "делу Смоленкова"

МИД РФ не исключил новых шпионских скандалов в США, подобных "делу Смоленкова"

Помощник президента Ушаков не стал отвечать на вопросы об "агенте ЦРУ" Смоленкове

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');