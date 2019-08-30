Беспилотник ВВС США провел семичасовую разведку у черноморских границ РФ

Перед этим американский дрон пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в пятницу совершил многочасовой разведывательный полет вблизи черноморского побережья России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, с 15:15 мск четыре раза пролетел от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Затем он трижды пролетел непосредственно вдоль южного побережья Крыма - от Керченского пролива до Севастополя. Высота полета составила около 16 тысяч метров, расстояние от российских берегов - около 45 км. В районе Севастополя американский дрон, способный вести воздушную разведку на большой дальности, несколько раз приближался к побережью Крыма на расстояние до 33 км. Приблизительно в 22:05 мск он начал удаляться от российских рубежей, взяв курс на авиабазу в Италии.

Ранее в пятницу этот же беспилотник совершил длительный разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

В ходе выполнения задания беспилотник несколько раз подлетал на расстояние 37-57 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России. В то время он находился в районе города Старобельска Луганской области.

Накануне стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U также совершил многочасовой полет вдоль побережья России на Черном море. Американский самолет, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, сначала пролетел вдоль побережья Краснодарского края и южного и юго-западного побережья Крыма, а затем не менее трех часов курсировал к юго-западу от Крыма в районе Севастополя.