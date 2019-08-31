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Сирии в одностороннем порядке прекратит боевые действия в Идлибе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сирийская армия с утра субботы, 31 августа, в одностороннем порядке вводит режим прекращения огня в зоне деэскалации в провинции Идлиб, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

"В целях стабилизации обстановки российским центром по примирению враждующих сторон достигнута договоренность о прекращении в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками с 06:00 часов 31 августа 2019 года ведения огня в зоне деэскалации "Идлиб", - говорилось в сообщении ЦПВС, распространенном в пятницу.

Также Центр призвал командиров вооружённых формирований отказаться от провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования в подконтрольных им районах.

СМИ в последние дни сообщали о продвижении сирийской армии в провинции Идлиб.

Сирия Идлиб ЦПВС

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