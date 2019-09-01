Российские военные сообщили об авиаударе США в Идлибе

По их данным, американский удар привел к многочисленным жертвам и разрушениям

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - США нанесли авиационный удар в провинции Идлиб, не уведомив перед этим Россию и Турцию, заявили в воскресенье в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Как сообщили в центре, в населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения.

Российские военные отметили, что США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей.

По их данным, авиаудар США был нанесен между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в 15:00 31 августа.

"По заявлению американской стороны, ударом был уничтожен "пункт управления группировки "Аль-Каида" в Сирии" (запрещенная в России террористическая группировка), угрожавший безопасности гражданам США", - сказали в центре.

Как заявили российские военные, своими действиями Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его.

"Подобные действия США, на фоне регулярных обвинений со стороны Вашингтона в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики о якобы в "неизбирательном применении авиации" в зоне деэскалации Идлиб, вызывают недоумение", - отметили в центре.

Армия Сирии с утра субботы в одностороннем порядке прекратила боевые действия в Идлибе.