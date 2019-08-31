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Убийца Роберта Кеннеди получил ножевые ранения в тюрьме

Убийца Роберта Кеннеди получил ножевые ранения в тюрьме
Серхан Серхан (слева), осужденный за убийство Роберта Кеннеди. Архивное фото.
Фото: Reuters

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Палестинец Серхан Серхан, отбывающий пожизненное наказание за убийство американского сенатора Роберта Фрэнсиса Кеннеди, получил ножевые ранения в тюрьме в Сан-Диего, сообщил таблоид TMZ.

По данным издания, нападение произошло во дворе тюрьмы накануне вечером. По словам источника, подозреваемый в нападении уже определен.

Между тем агентство Associated Press сообщает со ссылкой на Калифорнийский департамент исправительных учреждений и реабилитации, что служащие тюрьмы оперативно отреагировали на инцидент, пострадавший был доставлен в больницу. Сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное.

В официальном заявлении имя пострадавшего заключенного не разглашается, однако знакомый с ситуацией источник агентства сообщил, что речь идет об осужденном по делу об убийстве Кеннеди.

Покушение на Роберта Кеннеди - младшего брата убитого в 1963 году президента США Джона Кеннеди - было совершено 5 июня 1968 года. Нападение произошло сразу после того, как он произнес речь в честь победы на предварительных выборах в штате Калифорния. Кеннеди получил смертельное огнестрельное ранение и умер на следующий день, 6 июня.

На месте преступления был задержан 24-летний Серхан. Первоначально он был приговорен к смертной казни, однако затем наказание смягчили и он был осужден пожизненно. Сейчас Серхану 75 лет.

Серхан Серхан Роберт Кеннеди

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