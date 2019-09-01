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Грузия заявила, что Цхинвал потерял беспилотник при столкновении с другим аппаратом

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Служба госбезопасности (СГБ) Грузии назвала не соответствующим действительности заявление Комитета госбезопасности Южной Осетии о сбитом грузинской стороной югоосетинском беспилотнике на границе.

"У села Абано Карельского муниципалитета 1 сентября беспилотный летательный аппарат, принадлежащий оккупационным силам, столкнулся в воздухе с другим беспилотным аппаратом гражданского лица. В результате столкновения оба квадрокоптера упали на землю. Не соответствуют действительности информация, что якобы квадрокоптер оккупационных сил был сбит выстрелами грузинских полицейских", - говорится в сообщении СГБ Грузии.

В нем сказано и о том, что по "горячей линии" об инциденте сообщили миссии международных наблюдателей.

Ранее в югоосетинском КГБ сообщили, что в воскресенье утром в районе населенного пункта Уиста (Цнелис) грузинскими вооруженными формированиями был сбит штатный квадрокоптер Генпрокуратуры Южной Осетии. Он был задействован в процедурах в рамках уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы.

"Согласно поступающей информации, причиной данного инцидента стал ввод в населенный пункт Коби Хашурского муниципалитета Грузии в ночь с 31 августа на 1 сентября дополнительных специальных подразделений МВД Грузии, общей численностью до 30 человек, вооружённых стрелковым оружием", - отмечается в документе.

Данный факт свидетельствует о том, что грузинская сторона вместо отвода своих вооруженных формирований, прекращения незаконных строительных работ и деэскалации напряженности продолжает наращивать свое присутствие на прилегающем участке государственной границы Южной Осетии и Грузии, создавая тем самым дополнительные угрозы безопасности для местного югоосетинского населения, заявили в Цхинвале.

Грузия Южная Осетия

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