В Цхинвале сообщили о сбитом грузинской стороной беспилотнике на границе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Квадрокоптер сводной группы силовых структур Южной Осетии был сбит в воскресенье утром в районе приграничного села Уиста (Ценлис) огнем с грузинской стороны, сообщает Комитет госбезопасности республики.

"Примерно в 10:00 часов со стороны грузинского населенного пункта Коби Хашурского муниципалитета по квадрокоптеру без какого-либо предупреждения был открыт плотный ружейно-пулеметный огонь в направлении территории Республики Южная Осетия. В результате квадрокоптер был сбит и упал в районе прохождения линии государственной границы Южной Осетии и Грузии", - говорится в сообщении югоосетинского КГБ, поступившем в "Интерфакс".

"Считаем необходимым заявить, что обстрел югоосетинского гражданского БПЛА в направлении территории Республики Южная Осетия является прямой провокацией и доказательством факта недоговороспособности грузинской стороны, ее ориентации на эскалацию очередного вооруженного конфликта с республикой", - подчеркивается в сообщении.

В документе отмечается, что раннее подобные грузинские летательные аппараты неоднократно в дневное и ночное время осуществляли разведку вдоль линии государственной границы и над гражданскими объектами, которые охраняются пограничниками КГБ Южной Осетии и ФСБ России.

КГБ Южной Осетии проинформировало об уничтожении беспилотника Миссию наблюдателей ЕС, в связи с инцидентом задействован Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), говорится в сообщении.

Комитет госбезопасности и силовые структуры Южной Осетии, входящие в сводную группу (МВД, Министерство обороны, Генеральная прокуратура) контролируют ситуацию в районе населенного пункта Уиста и обеспечивают безопасность на данном направлении, говорится в сообщении.