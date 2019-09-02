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Посольство РФ обеспечит депортацию Бутиной на родину без задержек

Бутина жалоб на здоровье и условия содержания на имеет, отметили российские дипломаты

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне проследит за тем, чтобы процесс депортации россиянки Марии Бутиной, находящейся в американской тюрьме, на родину прошёл без задержек.

"Проследим за тем, чтобы процесс ее депортации в Россию прошел без задержек", - заявили в российском посольстве после посещения Бутиной в федеральной тюрьме города Таллахасси, штат Флорида, США.

Как рассказали российские дипломаты, Бутина "жалоб на здоровье и условия содержания на имеет".

"Соотечественница держится стойко, поблагодарила всех неравнодушных к ее судьбе граждан за оказываемую поддержку. Выразила надежду на скорейшее возвращение на Родину", - отметили они.

В российской дипмиссии заявили, что "со своей стороны продолжат обеспечивать соблюдение прав и законных интересов россиянки".

26 апреля американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом ей зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

Бутину депортируют из США после того, как она отбудет тюремный срок. Планируется, что на свободу она выйдет 25 октября. После депортации россиянка не сможет в течение десяти лет обращаться за разрешением на въезд в США.

Мария Бутина Россия США

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