Что случилось этой ночью: понедельник, 2 сентября

Повышение цен на авиабилеты, интервью вице-премьера Борисова "Ведомостям", заявление главы СВР о зеркальной реакции на действия Польши

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта спрогнозировала повышение цен на авиабилеты на 9-10%. Объективным фактором в АЭВТ назвали подорожание керосина, а механизм компенсаций перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо назвали малоэффективным.

- Глава СВР заявил, что РФ не будет зеркально реагировать на действия Польши. Сергей Нарышкин подчеркнул, что российский народ "хранит память о каждом, кто сражался с нашим общим врагом". Он также добавил, что желанным гостем на торжествах в связи с 75-летием Великой Победы "станет каждый, кто с уважением относится к нашей общей исторической памяти".

- Посольство РФ обеспечит депортацию Бутиной на родину без задержек. Планируется, что на свободу она выйдет 25 октября. После депортации россиянка не сможет в течение десяти лет обращаться за разрешением на въезд в США.

- Вице-премьер Борисов заверил, что здоровью врачей, работавших в Нёноксе, ничего не угрожает. Он выразил сожаление в связи со смертью нескольких специалистов и заявил, что "такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются". Также в интервью "Ведомостям" вице-премьер подтвердил, что 5G в РФ развернут в более высоких диапазонах - "золотой диапазон" 3-4-3,8 ГГц преимущественно сохранится за ведомствами.

- На США продолжает надвигаться ураган "Дориан". В Северной Каролине ввели режим ЧС из-за угрозы урагана, а губернаторы Джорджии и Флориды объявили эвакуацию в прибрежных городах штатов.