Губернатор Джорджии объявил эвакуацию прибрежных городов штата
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп объявил эвакуацию прибрежных населенных пунктов региона, говорится в заявлении, опубликованном в твиттере губернатора.
"Начиная с завтрашнего полудня, лица, находящиеся восточнее шоссе I-95 в округах Брайан, Кэмден, Четэм, Глинн, Либерти и Макинтош должны эвакуироваться в связи с ураганом "Дориан", - заявил Кемп.
Губернатор призвал граждан сохранять бдительность и оставаться в безопасных местах.
Ранее эвакуация была объявлена в Южной Каролине.