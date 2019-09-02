Взрыв произошел в элитном районе Кабула, где живут иностранцы

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В районе Грин Вилладж в Кабуле произошел взрыв, полиция расследует обстоятельства произошедшего, сообщил в твиттере начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

В свою очередь советник по вопросам прессы МВД Бахори Мехр сообщил телеканалу Tolo News, что, по предварительным данным, вечером в понедельник в девятом районе Кабула взорвался заминированный автомобиль.

"Пока неизвестно, что было целью атаки, каковы жертвы. На месте происшествие ведется расследование", - сказал Мехр.

В элитном районе Кабула Грин Вилладж проживают иностранные специалисты, работающие в Афганистане.