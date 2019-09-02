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Талибы взяли ответственность за взрыв в элитном районе Кабула

Ранения получили не менее 75 человек

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Террористическая организация "Талибан" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в элитном районе Кабула Грин Вилидж, где проживают работающие в Афганистане иностранные специалисты.

Представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил в твиттере, что целью атаки были "иностранные захватчики".

По данным Tolo News, в результате теракта ранения получили 75 человек. При этом корреспондент телеканала отмечает, что раненных может быть и больше, так как автомобили скорой помощи продолжают вывозить пострадавших.

Ранее начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что вечером в понедельник в девятом районе Кабула взорвался заминированный автомобиль. Из-за взрыва произошло возгорание цистерны с горючим.

По его словам, взрыв был настолько мощный, что пострадали здания в радиусе в одного километра. Сведений о жертвах на данный момент нет.

В элитном районе Кабула "Грин Вилидж" проживают иностранцы, работающие в Афганистане.

Кабул Афганистан

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