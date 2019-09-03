Найдены тела четверых погибших при пожаре на судне у берегов Калифорнии

Судьба почти 30 человек остается неизвестной

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В районе затонувшего после пожара судна близ калифорнийского острова Санта-Крус обнаружены тела четверых погибших, 29 числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, пропавшие во время происшествия спали в каютах на нижней палубе. По словам Дейва Рейда, знакомого с устройством судна, выбраться снизу в случае пожара очень непросто.

Береговая охрана США ранее сообщила в твиттере, что пятеро членов экипажа были спасены, так как находились в этот момент на верхней палубе, с которой спрыгнули во время пожара.

Сотрудники Береговой охраны продолжают работу по поиску и спасению пассажиров.

Ранее местное телевидение сообщало, что несколько десятков человек, вероятно, погибли при пожаре на судне.

Береговая охрана США сообщила, что в 04:48 по местному времени (14:48 мск) к ней начали поступать многочисленные запросы о помощи.