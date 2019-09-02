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С горящего у побережья Калифорнии судна удалось спасти пять человек

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Пять членов команды спасены после пожара на судне близ калифорнийского острова Санта-Крус, еще 33 человека числятся пропавшими без вести, сообщили в понедельник сотрудники Береговой охраны США в твиттере.

"Мы не можем утверждать, есть ли смертельные случаи, - сообщил представитель Береговой охраны Эйден Куни. - Единственная информация, которая у нас есть - это то, что они (пассажиры) все еще на борту".

Сотрудники Береговой охраны продолжают работу по спасению пассажиров с помощью лодок и вертолетов.

Ранее местное телевидение сообщало, что несколько десятков человек, вероятно, погибли при пожаре на судне. По данным береговой охраны США, на борту корабля находилось более 34 человек. Запросы о помощи стали поступать в 4:48 по местному времени (14:48 по московскому).

США Калифорния

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