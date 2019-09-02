С горящего у побережья Калифорнии судна удалось спасти пять человек

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Пять членов команды спасены после пожара на судне близ калифорнийского острова Санта-Крус, еще 33 человека числятся пропавшими без вести, сообщили в понедельник сотрудники Береговой охраны США в твиттере.

"Мы не можем утверждать, есть ли смертельные случаи, - сообщил представитель Береговой охраны Эйден Куни. - Единственная информация, которая у нас есть - это то, что они (пассажиры) все еще на борту".

Latest info. Dive boat Conception has sunk with a portion of the bow sticking out. The Coast Guard continues to search for any potential persons with small boats and helicopters. 5 people rescued. 33 unaccounted for. https://t.co/hFxKG3iBMz — U.S. Coast Guard (@USCG) September 2, 2019

Сотрудники Береговой охраны продолжают работу по спасению пассажиров с помощью лодок и вертолетов.

Ранее местное телевидение сообщало, что несколько десятков человек, вероятно, погибли при пожаре на судне. По данным береговой охраны США, на борту корабля находилось более 34 человек. Запросы о помощи стали поступать в 4:48 по местному времени (14:48 по московскому).