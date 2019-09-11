Китай освободил от пошлин некоторые товары из США

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Китая решило с 17 сентября снять 25%-ные пошлины с 16 товаров из США, в том числе с лекарств, пестицидов и лубрикантов, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам. Пошлины были введены в 2018 году.

В перечень не вошли важные статьи американского экспорта - соя-бобы, свинина и кукуруза.

Комитет продолжает рассматривать новые списки товаров, которые не будут облагаться пошлинами. О новых исключениях будет объявлено позднее.

КНР и США ввели новые взаимные пошлины с 1 сентября и объявили о новом раунде повышения тарифов, который состоится 15 декабря, если стороны не достигнут прогресса в переговорах о торговом соглашении. Очередные переговоры запланированы на октябрь в Вашингтоне.