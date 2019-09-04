США заплатят $15 млн за помощь в борьбе с Корпусом стражей исламской революции

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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил, что Вашингтон готов заплатить до $15 млн тому, кто поможет срыву финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и этот шаг является беспрецедентным.

Средства будут выделены Госдепом в рамках программы по борьбе с терроризмом.

"Сегодняшнее объявление носит исторический характер: это первый раз, когда США предлагают вознаграждение за информацию, которая подорвет финансовые операции государственного учреждения. Мы предприняли такой шаг, потому что КСИР действует в большей степени как террористическая организация, нежели правительственная", - подчеркнул Хук.

Он подчеркнул, что американские власти не намерены останавливать процесс введения санкций против Тегерана.

Хук пояснил, что это делается в рамках кампании, цель которой - вынудить Иран начать переговоры по ядерной и ракетной проблеме.

Он напомнил, что в апреле США внесли КСИР и "Аль-Кудс" в списки террористических организаций, что ставит эти структуры на одну доску с организациями, которые поддерживают - "Хезболла" и ХАМАС.

Ранее в среду, 4 сентября, Минфин США в среду объявил, что вносит в санкционные списки, связанные с Ираном, 16 компаний и 9 физических лиц, а также 6 танкеров.