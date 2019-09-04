Press TV сообщил, что Иран отверг идею о выделении $15 млрд для закупок его нефти

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Тегеран "решительно" отверг предложение Франции о выделении кредитной линии в размере $15 млрд для закупок иранской нефти. Об этом со ссылкой на источники сообщил в среду иранский англоязычный канал Press TV.

Иран настаивает на том, чтобы ему гарантировали возможность экспортировать нефть в объемах до введения американских санкций, отмечает телеканал.

Ожидалось, что предложение Франции о кредите предотвратит дальнейшее сокращение Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.

США вышли из СВПД и восстановили односторонние санкции в отношении Ирана в мае 2018 года. Ровно через год Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств по СВПД, пока европейские участники сделки не обеспечат ему возможность продолжения экспорта нефти и получение выручки в условиях американских санкций.

7 июля Иран перешел ко второму этапу сокращения обязательств, дав европейцам еще 60 дней на выполнение его требований. Срок истекает 4-5 сентября.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту США Дональду Трампу сделать исключения из эмбарго не экспорт иранской нефти в обмен на возобновление выполнения Тегераном обязательств в полном объеме, а также одобрить выделение на эти цели кредитной линии в $15 млрд.

Источники сообщили телеканалу Press TV, что Франции не удалось убедить США согласиться на выделение кредита.

"В этих условиях Иран намерен перейти к третьему этапу сокращения своих обязательств в атомной сфере", - отметил телеканал.