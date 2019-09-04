Журналисты обнаружили в Эстонии секретную базу спецназа США

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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Редакция передачи журналистских расследований Эстонского телевидения "Очевидец" утверждает, что обнаружила секретную базу для подготовки сил спецназа США, которая действует с 2014 года. Об этом сообщает в среду, 4 сентября, портал Эстонской телерадиовещательной корпорации ERR.

Первые догадки у журналистов появились, когда один из авторов передачи листала документы министерства обороны США и наткнулась на строку о том, что в 2019 году Соединенные Штаты выделят Эстонии $15,7 млн на нужды специфического объекта, отмечает ERR.

В иностранных и местных СМИ несколько лет спекулировали на тему того, что в Балтийских странах будет постоянно размещаться американский спецназ, но эти слухи всегда опровергались. "Очевидцу" потребовалось почти полгода переговоров, чтобы оказаться на секретной базе, местонахождение которой редакция не имеет права раскрывать", - говорится в сообщении ERR.

Как отмечается, в Эстонии для нужд этого подразделения будет построен тренировочный лагерь. "Мы здесь на постоянной основе с 2014 года, и для нашей деятельности зачастую требуется больше места", - объяснил полковник американской армии, старший офицер европейских спецподразделений Кевин Стрингер (Kevin Stringer), слова которого приводит ERR.

Хотя американские военнослужащие служат и тренируются в настоящее время бок о бок с эстонцами, в кризисный период приказы для них поступят не из Таллина. "Спецназовцы США в Эстонии подчиняются европейскому командованию специальных операций в Штутгарте. То есть они подчиняются командованию вооруженных сил США через командование в Европе", - пояснил Стрингер.

По данным "Очевидца", толчком для размещения в Эстонии американского спецназа стало присоединение Крыма к России и заключенный между США и Эстонией договор. 15,7 млн долларов, которые в документе увидела редакция, предназначаются как раз для строительства тренировочной базы.

Размер подразделения является гостайной. "Очевидцу" на базе разрешили снять на видео лишь флаги и вывески. Секретное американское спецподразделение состоит из высокопрофессиональных бойцов, отмечают в ERR.

"И если Эстония детали не разглашает, то из документов американского министерства обороны следует, что на выделенные средства в числе прочего будут построены казармы, тир, оружейный склад и башня для сушки парашютов. Строительство уже началось, объекты будут готовы в следующем году", - говорится в сообщении ERR.