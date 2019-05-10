Корабли НАТО в пятницу посетят Эстонию

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО посетят Эстонию в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба Сил обороны страны.

В составе группы фрегат ВМС Великобритании "Вестминстер" и ракетный эсминец ВМС США "Грейвли", они пополнят запасы, их экипажи отдохнут в Таллине, после чего в понедельник выйдут в Балтийское море.

"Мы рады, что перед нами открывается возможность посетить ближайшего союзника в год, когда НАТО отмечает 70-летие организации и 15-летия членства в ней Эстонии", - заявил командующий группы вице-адмирал Эдвард Кэшман, отметив, что эти корабли альянса в регионе "являются частью единых сил сдерживания союзников".

Капитаны кораблей встретятся с представителями органов местного самоуправления, государственными чиновниками и военнослужащими Эстонии.

1-я постоянная морская группа НАТО является одним из четырех соединений морских сил быстрого реагирования, подчиненных военно-морскому командованию альянса.

Корабли НАТО прибывают в Эстонию, когда в стране проходят международные военные учения "Весенний шторм". Учения проходят с 29 апреля по 17 мая, в них участвуют более 9 тыс. военнослужащих из 17 государств-членов НАТО и стран-партнеров. К ним привлечены сухопутные войска, ВВС и ВМС. Задействовано более 200 единиц бронетехники.