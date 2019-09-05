Число жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло 20 человек

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.

По данным газеты, официальное количество жертв увеличивается по мере разбора завалов.

Ранее сообщалось о семи погибших.

2 сентября ураган "Дориан" обрушился на северную часть Багамских островов. Сильные порывы ветра сносили крыши жилых домов, валили деревья. Из-за проливных дождей затоплены дороги и жилые дома. 3 сентября ураган ослабел до второй из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона.