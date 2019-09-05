Что случилось этой ночью: четверг, 5 сентября

Палата общин запретила выходить Британии из ЕС без соглашения, в интернете появилась база данных с 419 млн номерами пользователей Facebook, СБП может появиться в ЕАЭС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Палата общин приняла законопроект о запрете Brexit без соглашения с ЕС. Принятый законопроект рассмотрит Палата лордов. После принятия закона Борис Джонсон призвал провести досрочные выборы 15 октября, однако парламент отверг предложение.

- Число жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло 20 человек. Количество жертв увеличивается по мере разбора завалов.

- Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей до 1 октября. Процесс подключения начат, отметил он, однако точные сроки неизвестны. По его словам, с обеих сторон необходимо много доработок.

- Москва выразила надежду на положительный ответ Токио по безвизу. Об этом в кулуарах ВЭФ-2019 заявил министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, это смогло бы решить задачу по увеличению числа гуманитарных обменов между двумя странами.

- В Сеть выложили базу данных с 419 млн номерами пользователей Facebook. 133 млн записей из базы данных содержали номера жителей США, 50 млн - жителей Вьетнама, еще 18 млн - Великобритании. В некоторых записях были имена пользователей. В TechCrunch предположили, что сведения могли использоваться для отправки спама.

- ЦБ может распространить СБП на территорию ЕАЭС. Регулятор попросил участников рынка представить мнения о перспективах и целесообразности проекта до 11 сентября. Пока речь идет только о переводах между физлицами.

- Генпрокуратура нашла у экс-главы Марий Эл имущества еще на 577 млн рублей. Силовики обнаружили у обвиняемого во взяточничестве в особо крупном размере земельный участок стоимостью около 9 млн рублей, торговый центр стоимостью более 156 млн рублей, а также спортивно-оздоровительный комплекс стоимостью не менее 353 млн рублей. Кроме того, прокуроры рассчитывают конфисковать свыше 950 предметов роскоши.