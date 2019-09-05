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В МИД назвали преждевременным предложение исключить талибов из списка террористов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Еще рано предлагать исключить движение "Талибан" (запрещено в России) из террористических списков ОН, заявил замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов. "Вы заходите на три года вперед", - сказал он "Интерфаксу".

Он предложил сначала дождаться, чтобы талибы заключили соглашение с США об урегулировании конфликта в Афганистане. По словам дипломата, сейчас из списков террористов временно исключают участников переговоров.

В конце августа в Катаре делегации США и "Талибана" подписали проект соглашения о выводе американских войск из Афганистана под гарантии талибов не использовать эти территории против США, гарантии прекращения огня и начала межафганских мирных переговоров. Предполагается, что окончательно соглашение будет утверждено после консультаций с правительством Афганистана и решения президента США Дональда Трампа.

Пресс-секретарь президента Афганистана Седик Седики уже потребовал от Вашингтона разъяснений в связи с возможными последствиями и рисками таких договоренностей.

Полномочный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия поддержит соглашение по афганскому урегулированию вне зависимости от того, кто его согласует.

ООН Афганистан Талибан МИД Василий Небензя США

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